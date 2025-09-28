Basketbol Süper Ligi'nde 5’inci sezonunu oynayacak olan Merkezefendi Belediyesi Basket, 2025-2026 sezonunun açılışında Bursaspor’u ağırlayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’ndaki mücadele 29 Eylül Pazartesi günü saat 19.00’da başlayacak.

Denizli ekibinde yeni kadro

Antrenör Zafer Aktaş yönetiminde Türkiye Basketbol Ligi’nden bu yana istikrarlı şekilde yoluna devam eden Merkezefendi, bu sezon öncesi kadrosunu baştan sona yeniledi. Denizli temsilcisi, son olarak ABD’li oyun kurucu Kenneth Smith’i transfer ederek takımı güçlendirdi.

Bursaspor gruplara kaldı

Rakip Bursaspor ise hafta içinde Basketbol Şampiyonlar Ligi eleme turunu geçerek gruplara kalmayı başardı. Yeşil-beyazlı ekip, lige moralli bir giriş yaptı.