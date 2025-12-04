Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında sahasında Samsunspor’u ağırlayacak olan Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde tamamladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, takımın maç öncesi son çalışması oldu.

Takımın kamp programının sorunsuz ilerlediği belirtilirken futbolcuların antrenmana yüksek motivasyonla çıktığı gözlemlendi.

Antrenman dinamik ısınmayla başladı

Sabah saatlerinde başlayan idman, futbolcuların fiziksel aktiviteye hazırlanması için dinamik ısınma çalışmalarıyla açıldı. Ardından oyuncular iki gruba ayrılarak 8’e 2 pas organizasyonları üzerinde durdu.

Bu çalışma, hem oyun temposunu artırmak hem de pas kalitesini maç öncesinde üst seviyeye çıkarmak amacıyla gerçekleştirildi.

Taktik ağırlıklı çalışma ile hazırlıklar tamamlandı

Antrenmanın son bölümünde teknik heyet, Samsunspor karşılaşmasının oyun planına yönelik taktik prova yaptırdı. Okan Buruk’un özellikle hücum varyasyonları ve geçiş oyununa yönelik detaylar üzerinde durduğu öğrenildi.

Takımın genel ritminin yüksek olması, maç için olumlu sinyal verdi.

Galatasaray yarın RAMS Park’ta sahaya çıkıyor

Galatasaray, Samsunspor’u yarın saat 20.00’de RAMS Park’ta konuk edecek. Karşılaşma, sarı-kırmızılıların ligdeki üst sıralar mücadelesi açısından yüksek önem taşıyor.