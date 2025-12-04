Kasımpaşa’da teknik direktör değişimi resmileşti. Yönetim, son dönemde alınan sonuçların ardından Şota Arveladze ile yollarını ayırdı ve takımın başına genç teknik adam Emre Belözoğlu’nu getirme kararı aldı.

Bu adım, kulübün Süper Lig’de daha istikrarlı bir grafik yakalama hedefinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kasımpaşa’dan resmi açıklama: “Belözoğlu ile sözleşme imzalandı”

Kulüp, yaptığı resmi duyuruda imzanın atıldığını şu ifadelerle açıkladı:

“Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanımız Halil İbrahim Akyıldız'ın da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde yeni Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu, kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.”

Açıklamada anlaşmanın süresine yönelik detay verilmezken, kulübün yeni döneme güçlü bir başlangıç hedeflediği vurgulandı.

Belözoğlu’nun son durağı Antalyaspor’du

Futbolculuk kariyerinde olduğu gibi teknik direktörlük kariyerinde de dikkat çeken bir profile sahip olan Emre Belözoğlu, Kasımpaşa görevinden önce Antalyaspor’u çalıştırmış, ancak Süper Lig’in 8. haftasının ardından görevinden ayrılmıştı.

Kasımpaşa’nın başına geçmesiyle birlikte Belözoğlu’nun oyun anlayışı, genç oyunculara yaklaşımı ve taktik tercihleri yeniden mercek altına alınacak.

Kasımpaşa yeni bir çıkış arıyor

Belözoğlu’nun görevi devralması, kulüpte yeni bir enerji ve tazelenme beklentisi oluşturdu. Yönetim, teknik adamın yüksek tempolu oyun felsefesi ve sahadaki disiplin anlayışıyla takıma ivme kazandıracağı görüşünde.

Lacivert-beyazlı ekip, yeni teknik direktörüyle kısa sürede toparlanmayı ve ligde üst sıralara doğru yükseliş hedefliyor.

