Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı’nın 2026 Dünya Kupası’nda yeniden şampiyonluk hedeflediğini söyleyerek takım arkadaşlarına duyduğu güveni dile getirdi.

Messi, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Bence çok iyi bir kadromuz var ve kupayı yeniden kazanmaya çalışacağız. Ama Dünya Kupası’nda her ayrıntı çok önemli, en ufak şey bile sizi turnuvadan edebilir.”

Arjantin, 2022’de kazanılan Dünya Kupası’nın ardından tarihte üst üste iki kez şampiyonluk kovalayacak.

“Her takım sizi zorlayabilir”

Messi, Dünya Kupası formatının sürprizlere açık yapısına dikkat çekerek turnuvanın doğasında belirsizlik olduğunu vurguladı.

Tecrübeli yıldız, değerlendirmesine şöyle devam etti:

“Her takım sizi zorlayabilir. Direğe takılıp elenebilirsiniz ya da penaltılarla kaybedebilirsiniz. 2022 finalini penaltılarla kazansak da hem Hollanda hem Fransa maçlarında daha iyiydik, ama sonuç yine penaltılarla belli oldu. Elimizde gerçek bir kurtarıcı vardı, Emiliano Martinez bizi taşıdı. Ama penaltıya götürüp kaybetmek de her zaman mümkün.”

Messi’nin bu sözleri, Arjantin’in turnuvada ne kadar ince bir çizgide ilerlediğini bir kez daha hatırlattı.

“Dünya Kupası’nı kazanmak çok zor”

Futbol tarihinin en büyük yıldızlarından biri olarak gösterilen Messi, turnuvanın prestiji nedeniyle baskının da yüksek olduğunu söyledi.

Messi, mevcut Arjantin kadrosunun karakterine güvendiğini belirtirken şunları ekledi:

“Bu turnuvayı kazanmak çok zor. Oyuncular, taraftarlar, herkes için anlamı bambaşka. Bu takıma baktığımda mücadele edeceklerinden eminim.”

Messi’nin sözleri, Arjantin’in 2026’da yine rekabetçi bir takım olarak sahne alacağına işaret ediyor.

“Baskı azaldı ama hiçbir şey garanti değil”

Messi, 2022’de gelen şampiyonluğun takımdaki psikolojik yükü hafiflettiğini kabul etti ancak bunun yeni turnuva için bir garanti oluşturmadığını söyledi.

Yıldız oyuncu, şu değerlendirmede bulundu:

“O zafer omuzlarımızdaki büyük yükü aldı. Baskı olmadan oynamak rahatlatıcı ama yine de hiçbir şey garanti değil. Herkes dünya şampiyonunu yenmek istiyor. İspanya, Fransa, İngiltere, Brezilya ve uzun süredir şampiyonluk yaşamayan Almanya gibi çok güçlü takımlar var.”

Arjantin, 2026 Dünya Kupası’nda yine favoriler arasında yer almasına rağmen Messi’nin de vurguladığı gibi, turnuvada her ihtimal masada.

Arjantin unvan korumak için sahaya çıkacak

Arjantin Milli Takımı, Kuzey Amerika’da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nda üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğu hedefliyor.

Takımın lideri Lionel Messi’nin sözleri, hem beklentiyi hem de turnuvanın zorluğunu net bir şekilde ortaya koyuyor.