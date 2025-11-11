11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Söke’de fidan dikim etkinliği düzenlendi. Törene katılan Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, çevre bilinci ve ağaçlandırma konusunda önemli mesajlar verdi.

Başkan Arıkan, “Hedefimiz daha yeşil bir ülke, daha yeşil bir Söke, daha yeşil bir Aydın. Yeşil önemli, orman önemli. Ne yazık ki ormanlarımız her yıl insan kaynaklı sebeplerle büyük yangınlara maruz kalıyor. Temel sorunlardan biri su. Orman olmadığında buharlaşma olmaz ve su olmaz. İnsanın yaşaması için en temel ihtiyaç sudur. Bu nedenle nerede olursak olalım ülkemizi ağaçlandırmak zorundayız” dedi.

“Yeşili korumak, geleceği korumaktır”

Doğa ile insan arasındaki hayati bağın altını çizen Başkan Arıkan, “Yeşili korumak, geleceği korumaktır. Bu özel gün yıllar önce milli gün olarak ilan edildi. Biz de her yıl bu farkındalığı artırmak için buradayız. Ama unutmayalım; doğaya sahip çıkmak sadece bugünle sınırlı olmamalıdır” ifadelerini kullandı.

“Yeşil Vatan” çağrısı

Söke Belediyesi’nin yıllardır çevre dostu projeler yürüttüğünü vurgulayan Başkan Arıkan, Söke’den tüm Türkiye’ye “Yeşil Vatan” çağrısında bulundu.