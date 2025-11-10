Aydın’ın Efeler ilçesi Girne Bulvarı’nda, saat 03.30 sıralarında tehlikeli araç kullanıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. 09 HB 601 plakalı otomobili durdurmak isteyen ekipler, sürücünün ‘dur’ ihtarına uymaması üzerine takip başlattı. Araç kısa süre sonra durduruldu ve sürücünün Hakan Ünal olduğu belirlendi.

2.09 promil çıktı, polise hakaret etti

Yapılan kontrolde Hakan Ünal’ın 2.09 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ünal ve yanında bulunan eşi, cezadan kurtulmak için çaba gösterdi ancak sonuç alamadı. Bu sırada Ünal, polis ekiplerine küfredip hakaret etti. Halkı kin ve düşmanlığa sevk eden ifadeler de kullandığı belirlendi.

Engelli aracını kullanmış

Sürücünün kullandığı aracın, kayınbiraderine ait olan engelli aracı olduğu tespit edildi. Araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Valilikten açıklama

Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, Ünal’a 9 bin 268 TL idari para cezası uygulandığı ve sürücü belgesine 6 ay el konulduğu belirtildi. Olayla ilgili görüntülerin incelenmesinde, Ünal’ın polis memurlarına hakaret ve tehdit içeren ifadeler kullandığı kaydedildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “kamu görevlisine hakaret” suçlarından işlem başlatılan Hakan Ünal, polis merkezindeki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ünal, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.