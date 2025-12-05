Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Merkez Kadın Kolları tarafından düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesine katıldı. Başkan Çerçioğlu, Aydın’ın kültürel mirası ve yerel üretim gücünü zirveye katılan ulusal ve uluslararası delegelerle paylaşarak kentin tanıtımına önemli katkı sağladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın standını ziyaret etti

Zirve kapsamında kurulan Aydın standı, katılımcıların yoğun ilgisini çekerken, standın en dikkat çeken ziyaretçisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Standı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ağırlayan Başkan Çerçioğlu, Aydın’ın öne çıkan değerlerini ve üretim kapasitesini yansıtan özel hediyeler takdim etti.

Kadın kooperatiflerinin ürünleri Erdoğan’a sunuldu

Çerçioğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunduğu hediyeler arasında:

Kadın kooperatiflerinde üretilen el emeği ürünler,

Aydın’ın coğrafi işaretli tatları,

Yerel üreticilerin özel ürünleri

yer aldı.

Başkan Çerçioğlu'nun, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin kadın üreticilere sağladığı destekleri ve yerel kalkınma stratejilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlattığı öğrenildi.

Aydın standı zirvenin ilgi odağı oldu

Zirve boyunca Aydın standına yoğun ilgi gösterildiğini belirten Çerçioğlu, katılımın kentin tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Çerçioğlu: “Aydın’ı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz”

Başkan Çerçioğlu, zirve sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Genel Merkez Kadın Kollarımız tarafından düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi’nde, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan standımızı ziyaret ettiler. Aydın için çalışmaya, şehrimizi her alanda en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz.”