Nazilli Millet Bahçesi’nin Gençlik Merkezi’ne dönüştürülmesi sürecinde önemli bir aşama daha tamamlandı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Spor Toto Başkan Vekili Metin Ayvazoğlu arasında, AK Parti Aydın Milletvekillerinin katılımıyla yatırım protokolü imzalandı.

33 bin metrekarelik alan gençlere ayrılıyor

Toplam 33 bin 150 metrekare büyüklüğündeki proje; açık hava sineması, açık otopark, tenis kortu, basketbol ve futbol sahaları ile ilçe müdürlüğü yapısını kapsayan geniş bir bahçe düzenlemesini içeriyor. Gençlik merkezi binasında ise kütüphane, sinema odası ve beş atölyeden oluşan çok yönlü bir sosyal ve eğitim alanı planlandı.

Gençler için yeni sosyal ve sportif yaşam alanı

Nazilli Gençlik Merkezi, ilçedeki gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere erişimini artırmak amacıyla tasarlandı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte gençlerin buluşabileceği modern bir yaşam alanı, öğrenme ve gelişim imkânları sunan donanımlı bir merkez hizmete girecek.