Aydın genelinde aranan şahıslara yönelik sürdürülen operasyonlarda, hakkında “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.Ç. isimli hükümlü yakalandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü saha çalışması sonucu şüphelinin içinde bulunduğu araç, İncirliova Kızılcaköy Kavşağı yakınlarında durduruldu. Yapılan kimlik kontrolünde Z.Ç.’nin arandığı tespit edilerek gözaltına alındı.
Adli makamlara sevk edildi
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Z.Ç., çıkarıldığı adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin teslim alınması sırasında güvenlik birimlerinin geniş önlem aldığı öğrenildi.
“Çalışmalar kararlılıkla sürüyor” açıklaması
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, operasyon sonrası yaptığı yazılı açıklamada, kent genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaların kesintisiz sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir.”