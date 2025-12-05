İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Futbola Bahis Soruşturması" kapsamında 16 farklı ilde eş zamanlı operasyonlar başlatılırken, toplam 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmanın odak noktasında, 28 Nisan 2024 tarihinde 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan ve defalarca şike iddialarıyla gündeme gelen Ankaraspor-Nazillispor maçı yer alıyor.

Nazillispor Başkanı dahil üst düzey isimler gözaltında

Savcılık kararıyla gözaltına alınan isimler arasında, adı şike tartışmalarına karışan Nazillispor Kulübü'nün Başkanı Şahin Kaya da bulunuyor. Soruşturma, özellikle söz konusu maçta müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik kuvvetli tespitler üzerine yoğunlaşmış durumda. Bu kapsamda, Ankaraspor Kulübü'nün sahibi Ahmet Okatan, Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu ve Nazillispor Başkanı Şahin Kaya ile birlikte iki antrenör hakkında da gözaltı kararı uygulandı.

Şahin Kaya, Eylül 2023'ten beri başkanlığını yürüttüğü Nazillispor'u şirketleştirmişti. Daha önce Futbol Federasyonu Etik Kurulu'nun başlattığı soruşturma sonucunda, Kaya, Futbol Disiplin Talimatı'nın (FDT) 57. maddesi uyarınca bahis oynadığı gerekçesiyle 19 Ağustos'ta 1 yıl hak mahrumiyeti cezası almıştı. PFDK, FDT'nin 56. maddesi (müsabaka sonucunu etkileme eylemi) kapsamındaki sevkler için ise o dönemde Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma sonucunu beklemeye karar vermişti.

Şike iddiaları ve potansiyel cezalar: Küme düşme riski

Futbol Disiplin Talimatı'nın (FDT) 56. maddesi, müsabaka sonucunu etkilemek amacıyla şike eylemini gerçekleştiren şahıslara ömür boyu men, ilgili kulüplere ise küme düşürme gibi ağır yaptırımlar öngörüyor. Olaylı maçla ilgili kulüplere verilecek kararın, devam eden adli soruşturmanın nihai sonucuna göre netleşeceği belirtildi.

Ayrıca, 19 Ağustos'ta PFDK'ya sevk edilen iki takımın o dönemki toplam 26 futbolcusu, 2 Eylül'de açıklanan kararla 8 aydan 1 yıla kadar değişen men cezaları almıştı. Bahis oynadıkları iddiasıyla PFDK'ya sevk edilen Nazillispor'un 21 futbolcusundan 18'i soruşturma geçirmiş, 12'sine hak mahrumiyeti cezası verilmişti.

Bahis fitilini ateşleyen tartışmalı maçın detayları

Söz konusu şike tartışmalarının fitilini ateşleyen maç, 2. Lig'in son haftalarına denk gelmişti. Karşılaşmada Ankaraspor'a Play-Off bileti için, Nazillispor'a ise ligde kalmak için yalnızca 1 puan yetiyordu. Karşılıklı tek bir şutun dahi çekilmediği 90 dakikanın golsüz (0-0) beraberlikle sonuçlanması, spor kamuoyunda şike iddialarını güçlü bir şekilde gündeme getirmişti. Bu sonuçla kümede kalan Nazillispor'un rakibinin bir puan gerisinde küme düşen Zonguldak Kömürspor, o dönemde maçın sonucuna itiraz etmişti.

Geçen sezon 3. Lig'e düşen ve şike iddiaları nedeniyle potansiyel bir küme düşürülme tehdidi altında bulunan Nazillispor, bu sezon 3. Lig 4. Grup'ta halen galibiyetsiz bir şekilde amatör kümeye düşme hattında bulunuyor. Savcılık soruşturması, Türk futbolunda şeffaflık ve etik değerler adına kritik bir dönemeç teşkil ediyor.