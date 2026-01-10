Son Mühür/Merve Turan- Aydın’ın Söke ilçesinde dün yaşanan silahlı olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri kamuoyuna yansımıştı. Görüntülerde, yerel bir internet sitesinin sahibi olan gazeteci Durmuş Tuna’nın, yaşanan tartışma sırasında tabancayla bacağından vurulduğu anlar yer aldı.

Tartışmanın ardından silah kullanıldı

İddialara göre olay, Durmuş Tuna ile Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı olduğu belirtilen Hüseyin Kaya arasında çıkan tartışmanın ardından meydana geldi. Güvenlik kamerası kayıtlarında, tartışmanın kısa sürede büyüdüğü ve Tuna’nın silahla yaralandığı görülüyor. Olay sonrası Tuna’nın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

Yeniden Refah Partisi’nden açıklama

Görüntülerin yayımlanmasının ardından Yeniden Refah Partisi yazılı bir açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirdi. Açıklamada, olayla ilişkilendirilen Hüseyin Kaya’nın 5 Kasım 2025 tarihi itibarıyla görevinden istifa ettiği ve Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı olmadığı belirtildi. Aynı açıklamada, söz konusu tarihten itibaren Ergül Evren’in il başkanlığı görevine vekâleten getirildiği ifade edildi.

“Şiddetin her türlüsüne karşıyız”

Parti açıklamasında, Yeniden Refah Partisi’nin şiddetin her türlüsüne karşı olduğu vurgulanarak, yaşanan olayda yaralanan Durmuş Tuna’ya geçmiş olsun dilekleri iletildi ve acil şifalar temenni edildi. Açıklama, “Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleriyle sona erdi.