Aydın’ın Söke ilçesi Sazlı Mahallesi yakınlarında dün saat 16.00 sıralarında makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı.

Havadan ve karadan yoğun müdahale

İhbar üzerine bölgeye 208 personel ile 7 uçak, 8 helikopter, 29 arazöz, 8 su tankeri, 1 ambulans ve 2 arama kurtarma ekibi sevk edildi. Havanın kararmasıyla birlikte gece görüşlü 2 helikopter de çalışmalara katıldı.

50 hektarlık alan zarar gördü

Yangın, gece boyunca süren müdahalenin ardından bugün saat 09.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, 50 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangının çıkış nedenine yönelik inceleme başlatıldı.