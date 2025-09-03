Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi yakınlarında makilik ve bozuk ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Çam ağaçları tehlikede

Kısa sürede makilik alanın yanı sıra çam ağaçlarının bulunduğu bölgeye de sıçrayan yangın, geniş bir alanda etkili oldu. Alevlere ilk müdahaleyi Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yaptı. Söke Belediyesi ve çevredeki kurumlar da su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Hava ve kara gücü seferber edildi

Yangına havadan 7 uçak ve 8 helikopter, karadan ise 29 arazöz, 8 su tankeri, 1 ambulans, 2 arama kurtarma aracı ve 208 personel ile müdahale ediliyor. Yoğun çabalarla alevlerin yayılması kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kaymakam çalışmaları yerinde takip etti

Söke Kaymakamı Ali Akça da bölgeye giderek söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. Bölgede güvenlik amacıyla enerji kesintisi uygulanırken, trafik kontrollü şekilde sağlanıyor.

Söndürme çalışmaları sürüyor

Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti. Vatandaşlardan ise hem yangın bölgesine yaklaşmamaları hem de olası yeni yangın risklerine karşı duyarlı olmaları istendi.