Büyük Menderes Nehri üzerindeki, Kemal Sunal’ın başrolünü oynadığı “İnatçı” filminin çekildiği Taşköprü çevresinde, DSİ 21’inci Bölge Müdürlüğü geçen hafta temizlik çalışması başlattı. Kepçelerle çöpler ve katı atıklar kaldırılırken, dip çamuru arasından mermer bir sütun parçası bulundu. Daha önce de çökmeler sırasında Bizans dönemine ait motifli bir kilit taşı tespit edilen köprüdeki bu parça, yapımında devşirme malzeme kullanıldığını düşündürüyor.

Köprü risk altında

Sarıkemer’deki Taşköprü’nün her kış yağışlarla birlikte sürüklenen ağaç kütükleri ve çöpler nedeniyle zarar gördüğünü belirten Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, köprünün korunması için yüzer bariyer sistemi kurulması gerektiğini söyledi. Sürücü, “Göz göre göre tarihi Taşköprü yok oluyor. Kuzey tarafına bariyer kurulursa köprü baskıdan kurtulur, sucul canlıların geçişi de engellenmez. En önemlisi çöplerin suya atılmamasıdır” dedi.

Koruma altına alınacak

Bulunan mermer sütun parçasının molozlar arasında kaybolmaması için muhafaza altına alındığı ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na teslim edileceği bildirildi.