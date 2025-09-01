Olay, Çine’nin Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Patlayıcı mühimmat taşıyan bir kamyonetin devrilmesi sonucu mühimmatlar yola saçıldı. Bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi ve mühimmatlar kontrollü şekilde imha edilmek üzere özel alana taşındı.

İmha sırasında patlama yaşandı

Mühimmatların imhası için tesis personeli ve güvenlik güçleri tarafından yürütülen çalışma sırasında patlayıcılardan biri infilak etti. Şiddetli patlama bölgedeki araçlarda da hasara yol açtı.

12 kişi yaralandı

Patlamada 2 jandarma personeli, 1 polis memuru ve 9 tesis çalışanı yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirilirken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İlk belirlemelere göre yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bölge güvenlik çemberine alındı

Patlamanın ardından olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ekipleri ve AFAD görevlileri sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı ve çevredeki vatandaşların alana yaklaşmasına izin verilmedi.

Soruşturma başlatıldı

Mühimmatın imhası sırasında yaşanan patlamayla ilgili inceleme başlatıldı. Uzman ekipler hem patlamanın nedenini hem de mühimmatların taşınma sürecini araştırıyor.