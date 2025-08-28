Aydın’ın Söke ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ambulans ile cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan ambulans yol kenarındaki evin duvarına çarptı. Kazada yaralanan olmadığı bildirildi.

Kaza Nasıl Oldu?

Olay, Söke’nin Sazlı Mahallesi girişinde yaşandı. Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan ambulans, yol kenarında bulunan bir evin duvarına çarparak durabildi. Gürültüyü duyan çevre sakinleri panikle olay yerine koştu.

Ekipler Olay Yerinde

Kazanın ardından bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Her gün başka kazalara yetişmek için zamanla yarışan sağlık çalışanları, bu kez meslektaşları ve cip sürücüsü için seferber oldu. Trafik ekipleri de kısa sürede araçları yoldan kaldırarak olası yoğunluğun önüne geçti.