Aydın'ın Koçarlı ilçesi, son günlerde yaşanan incir hırsızlığı olayıyla gündeme geldi. Bıyıklı Mahallesi'nde yaşayan E.A. adlı vatandaşa ait bahçeden çalınan incirler, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede bulunarak sahibine teslim edildi.

Hırsızlık olayı ve soruşturma başlatılması

Olay, E.A.'nın bahçesinden bir miktar incirin çalındığını fark etmesiyle ortaya çıktı. Mağdurun ihbarı üzerine harekete geçen Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, vakit kaybetmeden geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Özellikle bölgede artış gösteren tarımsal ürün hırsızlıklarına yönelik özel birimlerin yürüttüğü araştırma, kısa sürede sonuç verdi.

Şüpheli gözaltına alındı

Jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Elde edilen deliller ve istihbari bilgiler doğrultusunda, incir hırsızlığı olayının failinin T.T. olduğu tespit edildi. Hırsızlık zanlısı, çalınan incirlerle birlikte aynı gün içinde yakalanarak gözaltına alındı. T.T. hakkında adli süreç başlatıldı ve soruşturmanın titizlikle devam ettiği belirtildi. Bu başarılı operasyon, jandarmanın bölgedeki asayişi koruma konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.