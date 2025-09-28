Söke Kaymakamı Ali Akça başkanlığında yapılan toplantıya; Tarım ve Orman İlçe Müdürü Zeki Berhuni, Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, Söke Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Nejat Sağel ve Tariş Pamuk Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özer katıldı.

Komisyon, pamuk hasadının düzenli, sağlıklı ve kaliteli şekilde yürütülmesi için alınan kararları kamuoyuna duyurdu.

Alınan kararlar:

Denetimler başladı: 1 Eylül’den itibaren İlçe Tarım Müdürlüğü personeli ve teknik ekipler sahada denetimlere başladı.

Haftalık rapor: Hasat boyunca teknik ekiplerce hazırlanan raporlar her hafta Cuma günü yapılacak toplantılarda paylaşılacak.

Makinalı hasat kontrolleri: Makineli hasat yapılan tarlalarda denetimler sıkılaştırılacak, olumsuzluk durumunda kontrol görevlileri müdahalede bulunacak.

Kamuoyuna duyuru: Kararlar, Söke Belediyesi, mahalle muhtarlıkları, jandarma, fabrikalar ve çiftçi mallarını koruma başkanlığı aracılığıyla üreticiye duyurulacak.

Komisyon kararlarının, Söke’de pamuk kalitesini korumak ve üretici ile sanayici arasındaki işleyişi düzenlemek amacıyla oy birliğiyle kabul edildiği bildirildi.