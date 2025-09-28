Başvurular için Efeler Ortaokulu ve Efeler Anadolu Lisesi’nde kayıt masaları kuruldu. Öğrenciler ve veliler buradan hem bilgi aldı hem de kayıt işlemlerini gerçekleştirdi.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, başvuru alanlarını ziyaret ederek öğrenciler ve velilerle sohbet etti. Özcan, gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, öğrencilerimizin yalnızca akademik değil; sanatsal, bilimsel ve sportif yeteneklerini de bütüncül bir yaklaşımla geliştirmeyi hedefliyor. Üç akademimizde 34 farklı branşta açtığımız kurslara gösterilen bu yoğun ilgi, modelimizin ruhuna uygun adımlar attığımızın en güzel kanıtıdır. Bu kurslar sayesinde evlatlarımız potansiyellerini keşfederek kendilerini geleceğe bütüncül bireyler olarak hazırlama imkanı bulacak.”

Yoğun talep gören kursların önümüzdeki günlerde kontenjanların dolması bekleniyor.