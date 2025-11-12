Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ulusal platformda, Türkiye genelinden örnek çevre projeleriyle öne çıkan 56 belediye yer aldı. Büyükşehirlerin yanı sıra ilçe belediyeleri arasında da dikkat çeken isimlerden biri Söke Belediyesi oldu.

Söke Belediyesi’nin platformda yer alması, ilçede çevre ve sürdürülebilirlik konusunda yürütülen projelerin başarısının resmî olarak tescillenmesi anlamına geliyor.

Çevre bilincinde örnek belediye

Söke Belediyesi, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü çatısı altında sürdürdüğü çalışmalarla çevre bilincinin yerel yönetim politikalarına entegre edilmesinde öncü oldu. 2023 yılında Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan’ın girişimiyle kurulan müdürlük, kısa sürede pek çok yeniliği hayata geçirdi.

Müdürlük bünyesinde; geri dönüştürülebilir atıkların toplanması, kompost gübre üretimi ve atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması gibi projeler yürütülüyor. Ayrıca ilçe merkezinde hizmete açılan “Atık Market” uygulaması, vatandaşların çevre yönetimi süreçlerine aktif katılımını sağlıyor.

“Atık Market” uygulamasıyla vatandaş sürece dahil oldu

Söke Belediyesi’nin dikkat çeken projelerinden biri olan Atık Market, geri dönüştürülebilir atıkları teslim eden vatandaşlara çeşitli hediyeler kazandırıyor. Bu sayede çevre bilinci toplumun her kesimine yayılırken, çocuklardan yetişkinlere kadar herkes sıfır atık sürecinin bir parçası haline geliyor.

Belediye ekipleri ayrıca eğitim çalışmalarıyla okullarda, kamu kurumlarında ve mahallelerde vatandaşlara sıfır atık kültürünü anlatıyor.

Başkan Arıkan: “Çevreye duyarlı bir Söke için çalışıyoruz”

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, çevre odaklı projelerin temel belediyecilik hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Arıkan, “Sıfır atık ve iklim değişikliği konularında örnek bir ilçe olmayı hedefledik. Vatandaşlarımızın da desteğiyle çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir Söke inşa ediyoruz” dedi.

Sürdürülebilir gelecek hedefi

Söke Belediyesi’nin kısa sürede elde ettiği bu başarı, ilçenin çevresel sürdürülebilirlik alanında uzun vadeli hedeflerinin de temelini oluşturuyor. Belediyenin, önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerji, karbon ayak izi azaltımı ve yeşil altyapı yatırımları gibi alanlarda da yeni projeler geliştirmesi bekleniyor.