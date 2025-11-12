Aydın’ın Efeler ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıktan sonra evde ölü bulunan üniversite öğrencisi Melisa Şengül’ün (20) vefatına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Genç kızın yanında bulunan erkek arkadaşları K.E. (21) ve A.Ş. (21), gözaltına alınmalarının ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İki arkadaş, ifadelerinde Melisa Şengül’e zorla içki içirmediklerini ve uyandıklarında genç kızın yaşamını yitirdiğini fark ettiklerini öne sürdü.

Alkol sonrası evde hareketsiz bulundu

Olay, dün akşam saatlerinde Orta Mahalle 215 Sokak’taki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi olan Melisa Şengül’ün, iddialara göre önceki gün sabaha kadar arkadaşları K.E. ve A.Ş. ile birlikte alkol tükettiği belirlendi. Yoğun alkolün etkisiyle uykuya daldıkları öne sürülen üçlüden K.E. ve A.Ş., akşam saatlerinde uyandıklarında Melisa Şengül’ü hareketsiz vaziyette yatarken buldu.

İki arkadaşın durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık personelinin yaptığı ilk kontrollerde, Melisa Şengül’ün maalesef hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek

Olay yerinde detaylı incelemelerde bulunan polis ekiplerinin çalışmalarının ardından, Melisa Şengül’ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölümün alkol zehirlenmesi ya da başka bir nedenden kaynaklanıp kaynaklanmadığı otopsi raporuyla ortaya çıkacak.

Olayın meydana geldiği evin sahibi olan K.E. ile A.Ş., ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen iki şüpheli, Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan sorgularının ardından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Şüphelilerin mahkemeye verdikleri ifadede, Melisa Şengül ile kendi rızasıyla alkol aldıklarını ve uyandıklarında şok edici durumla karşılaştıklarını belirttikleri öğrenildi.