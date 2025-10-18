Son Mühür - Sokakta video çeken genç bir kız, yanından geçen bir kadının vücudu hakkında yaptığı uygunsuz yorumu sosyal medyada “Hayatımın şokunu yaşadım” notuyla paylaştı.

''Bacakların kalın...''

Görüntülerde, kadının fotoğraf çektiği sırada yanına yaklaşan bir kişinin, "Zayıflaman lazım" dediği duyuluyor. Kadının, "Zayıflamam mı gerekiyor?" diye sorması üzerine, kişi "Evet, bacakların kalın. Fotoğraf çektiğine göre modayla ilgili olduğunu düşünüyorum ama 5 kilo fazlan var" diye cevap veriyor.

Sosyal medyada gündem oldu

Genç kadının "Ben öyle olduğunu düşünmüyorum" demesine rağmen, vatandaş ısrarla "Hayır, o bacaklar incelecek'' şeklinde sözlerine devam etti. Sosyal medyada hızla yayılan video, kullanıcıların yoğun tepkisini aldı. Birçok kişi, sokakta kadınların bedenleri hakkında yapılan yorumların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Video sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.