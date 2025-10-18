Tokat 48. Piyade Eğitim Alay Komutanlığı’nda askerlik görevini sürdüren Piyade Er Eyüp Güner, eğitim esnasında aniden fenalaşmıştı.

Komutanlarının müdahalesiyle çağrılan ambulansla Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Güner, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetmişti.

Tokat Havalimanı’nda tören düzenlendi

Şehit Güner için Tokat Havalimanı’nda tören düzenlendi. Törende şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omzunda taşındı. Tören sırasında askeri personel ve katılımcılar duygu dolu anlar yaşadı.

Protokol tam kadro hazır bulundu

Törene Tokat Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin, 48. Piyade Alay Komutanı Albay Sebahattin Altınordu ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Gaziantep’e uğurlandı

Düzenlenen törenin ardından Piyade Er Eyüp Güner’in naaşı, memleketi Gaziantep’e dualar eşliğinde uğurlandı. Güner’in cenazesi, ailesi ve yakınlarının katılımıyla Gaziantep’te toprağa verilecek.