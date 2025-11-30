Kocaeli’nin Körfez ilçesi Kirazlıyalı Sahil Parkı açıklarında öğleden sonra yaşanan deniz kazasında bir balıkçı teknesi henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora oldu. Saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda teknede bulunan iki kişi denize düştü.

Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, Deniz Polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede yönlendirildi. Kaza sırasında tekneye yakın konumdaki özel bir limanın römorkörleri de müdahaleye katıldı.

Bir balıkçı can simidiyle kurtarıldı

Römorkörlerdeki ekipler tarafından atılan can simidiyle denizden çıkarılan balıkçı, kıyıya ulaştırıldıktan sonra sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Dalgıçlar iskele altında cansız bedene ulaştı

Olay yerinde arama yapan dalgıç ekipleri, kaybolan diğer balıkçıyı iskelenin altında hareketsiz halde buldu. Kıyıya çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kimlik bilgileri henüz açıklanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görgü tanığı: “Islık seslerini duyduk, denize düştüklerini gördük”

Sahilde balık tuttuğu sırada kazayı fark ederek ihbarda bulunan Selçuk Karadağ, yaşananları şöyle anlattı:

“Römorklar sağ olsunlar hemen hareket ettiler. Kazazedelere müdahale ettiler, can yeleği attılar. Bir kişiyi almışlar. Deniz birden patladı. Islık seslerini duyduk, baktık suyun içindeydiler.”

Soruşturma sürüyor

Teknenin neden alabora olduğuna ilişkin kesin bilgi henüz açıklanmazken, olayla ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor.