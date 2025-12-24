Şok Market, 24 Aralık 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu tüketicilerin beğenisine sundu. Yılın son günlerine denk gelen bu kampanya döneminde, teknoloji kategorisindeki fırsatlar, özellikle ev elektroniğini yenilemek isteyenler için dikkat çekici seçenekler barındırıyor. Zincir market, yayınladığı son listede farklı ekran boyutlarına ve işletim sistemlerine sahip televizyon modellerine geniş yer ayırdı.

Şok 24 Aralık Aktüel Kataloğu: Dev Ekran Televizyonlarda Yıl Sonu İndirim Fırtınası Başladı

Tüketicilerin yakından takip ettiği Şok 24 Aralık indirimleri, Dijitech, Skytech ve Win markalı akıllı televizyonlarda rekabetçi fiyat etiketleriyle öne çıkıyor. 30 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek kampanya sürecinde, 4K Ultra HD görüntü kalitesine sahip dev ekranlardan, daha kompakt ve bütçe dostu modellere kadar çeşitli ürünler raflarda ve online kanallarda satışa çıkıyor. Peşin fiyatına taksit avantajlarının da bulunduğu listede stok sınırları da belirtildi.

Şok Aktüel Listesinde Öne Çıkan QLED ve Android TV Modelleri

Kataloğun en dikkat çeken ürünleri arasında yüksek çözünürlük sunan QLED teknolojili cihazlar yer alıyor. Dijitech markasına ait 65 inç 4K Ultra HD QLED Google TV, 22.499 TL fiyat etiketiyle listeye girdi. Aynı markanın 55 inç boyutundaki, çerçevesiz tasarıma sahip QLED modeli ise 16.499 TL'den satışa sunuluyor. Her iki model de Google TV işletim sistemiyle gelirken; Exxen, YouTube, Netflix ve Prime Video gibi popüler platformları destekliyor.

Alternatif bir seçenek arayanlar için Skytech markalı ürünler de katalogda yerini aldı. Skytech 65 inç 4K UHD Android Smart LED TV 20.999 TL, aynı serinin 55 inç versiyonu ise 15.499 TL fiyatla alıcı bekliyor. Skytech modellerinde Android işletim sistemi, dahili uydu alıcısı ve kablosuz görüntü aktarım özellikleri bulunuyor. Bu büyük ekranlı televizyonlar için stok adetleri model bazında 2000 ile 4000 arasında değişiyor.

Uygun Fiyatlı Ekranlar ve Ekstra Kazanç Fırsatları

Daha küçük metrekareli odalar veya mutfaklar için tercih edilebilecek modeller de indirim kapsamına alındı. Dijitech'in 43 inç Full HD Google TV modeli 9.299 TL'lik fiyatıyla orta segmentte konumlanıyor. Bütçe dostu kategorisinde ise Win markalı 32 inç Frameless HD Android TV, 5.999 TL fiyatla dikkat çekiyor. Ayrıca Win markalı televizyonu satın alan kullanıcılara 200 TL değerinde "Win para" hediyesi veriliyor.

Kampanya Detayları ve Ödeme Seçenekleri Neler?

Şok Market'in teknoloji odaklı bu kampanyası 24 Aralık - 30 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli oluyor. Katalogda yer alan tüm televizyon modelleri için peşin fiyatına 3 taksit imkanı sağlanıyor. Dijitech markalı QLED modellerde "ücretsiz kurulum" avantajı sunulurken, ürünlerin 2 yıl garanti kapsamında olduğu belirtiliyor. Stoklarla sınırlı olan bu fırsatlardan yararlanmak isteyenlerin kampanya tarihlerini dikkate alması gerekiyor.