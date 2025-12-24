İzleyicilerin 31 Aralık gecesi ekran başında buluşacağı programda, bu yıl özellikle "Kızılcık Şerbeti" ve "Yalı Çapkını" gibi reyting rekortmeni dizilerin oyuncuları ile Milli Voleybolcular ön plana çıktı. Kulislerden gelen bilgilere göre, sahne performansları stüdyodaki seyircilerden tam not alırken, jüri üyeleri arasındaki rekabet de eğlenceli anlara sahne oldu.

İşte Sahne Alacak Ünlüler ve Şarkıları

Programın akışına dair edinilen bilgilere göre, geceye renk katacak isimler ve tercih ettikleri parçalar şu şekilde sıralandı:

Cihan Ünal: Türk tiyatrosunun ve sinemasının efsane ismi, Frank Sinatra'nın ölümsüz eseri "New York New York" ile sahneye ağırlığını koydu.

Toprak Razgatlıoğlu: Dünya Superbike Şampiyonu milli motosikletçi, Reynmen'in popüler şarkısı "Çatma Yarim" ile stüdyodaki enerjiyi zirveye taşıdı.

Zuhal Topal & Korhan Saygıner: Ekranların sevilen sunucusu ve müzisyen eşi, "Seni Unutmaya Ömrüm Yeter Mi?" düetiyle romantik rüzgarlar estirdi.

Feyza Civelek: Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı, diziye de gönderme yaparak "Kızılcıklar Oldu Mu?" türküsünü seslendirdi.

Serra Arıtürk: Hem oyunculuğu hem de sesiyle beğeni toplayan isim, Nükhet Duru klasikerinden **"Melankoli"**yi yorumladı.

Pelin Akil: Başarılı oyuncu, Ajda Pekkan'ın hit parçası "Ya Sonra" ile sahne aldı.

Burak Yörük: Genç kuşağın popüler oyuncusu, Volkan Konak'tan "Yarim Yarim" türküsüyle izleyiciyi şaşırttı.

Rabia Soytürk: Sevilen oyuncu, Sezen Aksu'nun "Aldatıldık" şarkısıyla duygusal bir performans sergiledi.

Cansel Elçin & Zeynep Tuğçe Bayat: Ünlü oyuncu çift, "Palavra Palavra" şarkısındaki teatral performanslarıyla alkış topladı.

Emir Benderlioğlu & Ceren Benderlioğlu: Başarılı oyuncu çift, Sezen Aksu'nun güçlü şarkısı "Her Şeyi Yak" ile sahnedeydi.

Survivor Kızlar Takımı: Yarışmanın iddialı kadınları, Seda Sayan'dan "Ah Geceler" ile eğlenceli bir şov yaptı.

Survivor Erkekler Takımı: Parkurların hızlı isimleri, "Yıldızların Altında" şarkısını koro halinde söyledi.

Mahsun Karaca: "Röportaj Adam" olarak tanınan fenomen, geceye özel hazırladığı stand-up gösterisi ve sürpriz performansıyla izleyenleri kahkahaya boğdu.

Ava Yaman: Gecenin sürpriz isimlerinden Ava Yaman, "O Benim Dünyam / I Need A Hero" mashup performansıyla sahne aldı.

Mina Akdin, Beren Gençalp, Yade Arayıcı: Ekranların küçük yetenekleri, Cici Kızlar'ın "Delisin" şarkısıyla sempati topladı.

Gecenin Sürprizi: Beyazıt Öztürk Şov

Jüri koltuğunda oturan Beyazıt Öztürk, geleneği bozmayarak gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıktı. Ünlü şovmen, Mabel Matiz ile birlikte "Antidepresan" şarkısını seslendirerek stüdyoda kahkaha tufanı estirdi. Jürinin diğer yeni üyesi Sıla ise kendi orkestrasıyla mini bir konser vererek izleyicilere müzik ziyafeti sundu.