Ankara'nın Çankaya ilçesinde, sabah saatlerinde şok edici bir silahlı saldırı olayı yaşandı. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Z.E., şoförü Z.Ş. tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Lüks cipin içinde tartışma ve silahlı saldırı

Olay, Çankaya'daki Cevizlidere Caddesi'nde, 06 EZD 779 plakalı lüks bir cipin içinde meydana geldi. İş insanı Z.E. ve şoförü Z.Ş. arasında bilinmeyen bir nedenle hararetli bir tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine, Z.Ş. yanında bulundurduğu tabancayı çekerek patronu Z.E.'ye ateş etti. Atış sonucunda iş insanı bacağından yaralandı. Çevredekilerin olayı fark etmesiyle hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Z.E., ambulansla en yakın hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak cipin içinde ve çevresinde detaylı inceleme yaptı.

Şoförden çarpıcı iddia: "Şirket battı, borçlar ödenmedi"

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli Z.Ş., polis tarafından kısa sürede suç aletiyle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Z.Ş., ilk ifadesinde patronu Z.E.'ye neden saldırdığını açıkladı. Şoförün iddiasına göre, patronu tarafından üzerine bir şirket kurulmuştu. Ancak bu şirket kısa süre içinde battı ve ortaya çıkan borçlar ödenmedi. Z.Ş., yaşanan bu durumdan dolayı patronuyla sık sık tartıştıklarını ve olayın bu anlaşmazlık yüzünden yaşandığını öne sürdü. Polis, olayın ticari bir anlaşmazlıktan mı, yoksa şahsi bir kavgadan mı kaynaklandığını belirlemek için soruşturmasını çok yönlü olarak sürdürüyor. İş insanı Z.E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, soruşturmanın seyrinin, her iki tarafın ifadeleri ve elde edilecek yeni kanıtlarla belirleneceği belirtiliyor.