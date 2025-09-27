Son Mühür- YouTube’da yayın yapan Soğuk Savaş programında Hz. Muhammed hakkında yapılan açıklamalar nedeniyle kanal sahibi Boğaç Soydemir ve konuk Enes Akgündüz hakkında dava açıldı. İddianamede her iki isim için 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

TCK 216. maddeden suçlama

Ekol TV’nin haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Soydemir ve Akgündüz’ün Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi uyarınca “Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama” suçunu işledikleri öne sürüldü.

Savcılık, video içeriğinde “İçki bütün kötülüklerin anasıdır” hadisi üzerinden yapılan yorumların halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte olduğuna dikkat çekti.

Başlatılan soruşturma kapsamında Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz gözaltına alındı. İşlemlerin ardından iki isim de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddianamede yer alan tespitler

İddianamede, dini değerlere yönelik kışkırtıcı söylemlerin demokratik toplumun hoşgörü anlayışını zedelediği vurgulandı. Metinde şu değerlendirmelere yer verildi:

Söz konusu içerik nefret ve ayrımcılığa yönlendirme niteliği taşımaktadır.

Paylaşılan video kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlike yaratmıştır.

İçeriğin canlı değil, düzenleme sonrası yayımlandığı ve diyalogların önceden hazırlandığı belirlenmiştir.

Enes Akgündüz’ün savunması

Program konuğu Enes Akgündüz ifadesinde, sorulan soruyu anlamadığını ve hadisten haberdar olmadığını söyledi. Akgündüz, şu açıklamaları yaptı:

“İlk kez katıldığım bir programda heyecanlandım. Soruyu anlamadım, bu nedenle cevap veremedim. Muhafazakâr bir ailede yetiştim, dine saygısızlık etmem mümkün değil. Suçlamaları kabul etmiyorum.”

Boğaç Soydemir’in ifadesi

Kanal sahibi Boğaç Soydemir ise söz konusu ifadeleri espri amaçlı kullandığını, hadisten haberdar olmadığını belirtti. Soydemir, ifadesinde şu sözleri aktardı:



“‘İçki bütün kötülüklerin anasıdır’ sözünün hadis olduğunu bilmiyordum. Programda eğlence amaçlı soru-cevap yapıyorduk. Tepkiler gelince ilgili kısmı yayından kaldırdık ve sosyal medyadan özür mesajı yayınladım. Peygamber efendimiz hakkında rencide edici bir niyetim olmadı.”

4,5 yıla kadar hapis istemi

Her iki şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama” suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.