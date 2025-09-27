Son Mühür- Eleme konseyi sırasında söz alan Çağatay, gözyaşlarını tutamayarak Mehmet Şef’ten özür diledi. Yarışmacı, “Ne yaptığımın adını koyamıyorum. Saygısızlık desem, terbiyesizlik desem az kalır. Haddimi aştığımın farkındayım. Çok ileri gittim ve size büyük saygısızlık ettim. Siz bir öğretmensiniz, bir babasınız. Buraya gelip sizden özür dilemek istedim” sözleriyle pişmanlığını dile getirdi.

“Bir usta olarak kırıldım”

Çağatay’ın sözlerine karşılık veren Mehmet Yalçınkaya ise olayın sadece bir anlık gerginlikten ibaret olmadığını vurguladı. Yalçınkaya, “Defalarca uyardık. Patlamamın sebebi yalnızca dün yaşananlar değildi. Yaptığın harekete gelince, bir usta olarak ben kırıldım. Bizim burada usta-çırak ilişkimiz var. Sert tavrım olabilir ama bu kişisel değil, işin gereği. Hayatım boyunca gençleri kaybetmemek için uğraştım” ifadelerini kullandı.

Elini öptü, gözyaşlarına boğuldu

Mehmet Şef’in konuşmasının ardından Çağatay, gözyaşları içinde Yalçınkaya’nın elini öptü. Şef ise “Takma kafana” diyerek öğrencisini teselli etti. Daha sonra diğer şeflerin de ellerini öpen yarışmacı, stüdyodaki anlara duygusal bir hava kattı.