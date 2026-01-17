Son Mühür/Merve Turan- Çorum’da belediyenin cuma namazları sonrası ücretsiz olarak dağıttığı sıcak çorba, soğuk havaya rağmen yoğun ilgi gördü. Ulu Camii yanındaki İkram Çeşmesi önünde oluşan ve Saat Kulesi’ne kadar uzanan yaklaşık 150 metrelik kuyruk, cep telefonu kameralarına yansıyarak sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Soğuk havada uzun bekleyiş

Çorum Belediyesi’nin kent genelinde sürdürdüğü ücretsiz çorba ikramı, özellikle cuma namazı sonrası yoğunluk oluşturuyor. Son dağıtımda çoğunluğu emekliler ve gençlerden oluşan onlarca vatandaş, hava sıcaklığının düşmesine rağmen sıraya girerek sıcak çorba alabilmek için uzun süre bekledi. Görüntülerde yaşlılar ile gençlerin aynı kuyrukta yer alması dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşıldı

Ücretsiz çorba kuyruğuna ait görüntüler, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız tarafından X hesabından paylaşıldı. Paylaşım kısa sürede geniş kitlelere ulaştı ve kamuoyunda tartışma yarattı.

Tahtasız’dan ekonomi vurgusu

Milletvekili Tahtasız, paylaşımında emeklilerin ve dar gelirli vatandaşların yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çekti. Görüntülerin hayat pahalılığı karşısında vatandaşların geldiği noktayı ortaya koyduğunu belirten Tahtasız, emekli maaşlarında “insan onuruna yaraşır” bir artış talebini yineledi. Açıklamasında "BEDAVA ÇORBA KUYRUĞU AKP İKTİDARININ AYIBIDIR!

| HALKI BİR TAS ÇORBAYA MUHTAÇ ETTİLER

Çorum Belediyesi tarafından dağıtılan ücretsiz çorba için metrelerce kuyruk oluştu.

Çoğunluğu emeklilerden oluşan bedava çorba kuyruğu emeklilerin hayat pahalılığı karşısında düştüğü durumu gözler önüne serdi.

Biz emekliler geçinemiyor, vatandaş geçinemiyor derken, emekli maaşlarında insan onuruna yaraşır bir artış isterken bunu kastediyorduk.

AK Parti iktidarı enflasyonu zıplattı, maaşları kuşa çevirdi halkımızı bir tas çorbaya muhtaç etti. Bu görüntüler halkı yoksullaştıran ve bir tas çorbaya muhtaç eden AK Parti iktidarının ayıbıdır.

Bu yoksulluk düzenini mutlaka değiştireceğiz." ifadelerine yer verdi.