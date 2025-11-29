Son Mühür / Erkan Doğan Kamu Emekçileri Sendikası, Türk İş, TMMOB, İzmir Barosu ve İzmir Tabip Odası sekizinci dönem toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde özellikle memurların ve emekçilerin yoksulluğa mahkum edildiğini ve 2026 bütçesi ile sosyal yardımların azaltıldığı gerekçesiyle Konak’tan, Cumhuriyet Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirdi.

Yağmura rağmen yürüyüş gerçekleşti

Soğuk havaya ve yağmura rağmen halaylar ve sloganlara Konak’tan, Cumhuriyet Meydanı’na yürüyüşlerini gerçekleştiren sayıları 10 bin gibi yüksek bir rakamı bulan sendika üyesi memurlar ve işçiler, emekten halktan yana bir bütçe istediklerini, insanca yaşam güvenceli iş ile adil bölüşüm istediklerini vurgulayarak, eylemlerinin ve mitinglerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceğinin altını çizdi.

İzmir Emniyeti Kordon yolunun vatandaş girişine kapattı

Öte yandan, yürüyüş boyunca İzmir Emniyeti’nin yürüyüşün gerçekleştiği Kordon yolunu vatandaş girişine yasaklaması dikkat çekerken, sendika üyelerinin ‘Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber, ya hiç birimiz’ sloganını sıklıkla söyledi.

Eylemciler TİS görüşmelerinin ve iktidarı protesto etti

Ayrıca, söz konusu yürüyüşün sonlandığı Cumhuriyet Meydanı’nda mitingin gerçekleşeceği platformun tam anlamıyla kurulmadığı için eylemcilerin Kordon’da ve meydanda kalabalık bir şekilde halaylarla iktidarı ve TİS görüşmelerini protesto ettiği görüldü.