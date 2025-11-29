Son Mühür / Atakan Başpehlivan Olağan kurultay sürecini gerçekleştiren Cumhuriyet Halk Partisi’nde gözler tek aday olarak seçilecek mevcut genel başkan Özgür Özel’in seçiminden çok 80 kişiye çıkarılacak olan Parti Meclisi seçimlerine çevrildi.

Özgür Özel kadrosunu yeniliyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in 2024 yılında 13 yıllık eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu iki turda mağlup etmesinin ardından parti içinde devam eden tartışmalardan ve özellikle İzmir’deki tartışmalardan kaynaklı PM’de ve MYK’daki A takımından önemli bazı isimlerin yerine yeni kişileri yazabileceği ve gelişmelerin parti içinde önemli polemiklere neden olabileceği öğrenildi.

Yücel ve Bakan ikilisi veto yiyebilir

Özellikle İzmir’de son zamanlarda sıklıkla kamuoyu gündemine gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile genel başkan yardımcıları Murat Bakan-Deniz Yücel ikilisinin parti içi tartışmalarının CHP lideri Özgür Özel’i son derece rahatsız ettiği öne sürülürken, Özel’in PM’ye ve MYK’ya özellikle İzmir’den Ednan Arslan ya da merkez sağdan transfer edilen Salih Uzun gibi isimleri tercih edebileceği iddia edildi.

Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden yeni parti sinyali

Ayrıca, CHP’ye yakın siyasi kulislerden edinilen bilgilere göre geçtiğimiz aylarda sonuçlanan mutlak butlan davasının ardından partide özellikle TBMM grubundaki eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın milletvekillerinin önümüzdeki günlerde kurultay sonucuyla birlikte yeni bir hareket çatısı altında buluşabilecekleri gelecek aylarda bunun duyurusunun yapılabileceği öne sürüldü.