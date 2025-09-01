Fenerbahçe’nin Faslı ön liberosu Sofyan Amrabat, İspanya’dan gelen transfer iddialarıyla gündeme geldi. İspanyol basınından Matteo Moretto’nun haberine göre Sevilla, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

LaLiga temsilcisi, Amrabat’ı kiralık transfer etmek için Fenerbahçe yönetimiyle görüşmelere başladı.

2028’e kadar sözleşmesi var

29 yaşındaki Faslı futbolcu, geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe’ye katılmış ve kısa sürede orta sahada önemli bir rol üstlenmişti. Oyuncunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe’nin kararı merak ediliyor

Sevilla’nın ilgisi sonrası gözler Fenerbahçe yönetimine çevrildi. Amrabat’ın özellikle orta sahadaki mücadele gücüyle takımın önemli parçalarından biri olması, sarı-lacivertli kulübün transferde nasıl bir tavır alacağı sorusunu gündeme getirdi.

Sevilla orta sahasını güçlendirmek istiyor

İspanyol ekibi, yeni sezon öncesinde orta sahaya tecrübeli bir oyuncu eklemeyi hedefliyor. Amrabat’ın, LaLiga temsilcisinin kriterlerine uygun bir isim olduğu ve transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanabileceği ifade ediliyor.