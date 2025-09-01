Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor’a 2-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılarda teknik direktörlük görevine başlayan Sergen Yalçın, ilk karşılaşmasında istediği sonucu alamadı.

“Beklentinin çok altında kaldık”

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, takımın performansını eleştirdi:

“Böyle başlamak istemezdik. Oyunla ilgili çok şey konuşulabilir ama biz bunları kendi içimizde çözeceğiz. Çok yapılacak işimiz var. Mücadelede, ikinci toplarda, basit gollerde büyük eksiklerimiz oldu. Alanyaspor’u tebrik ederim ama biz beklentinin çok altında kaldık.”

“Bu oyun Beşiktaş’ın oyunu değil”

Deneyimli teknik adam, sahadaki oyunun Beşiktaş’a yakışmadığını vurguladı:

“Bugün farklı bir formatla oynadık çünkü kenar oyuncumuz yoktu. Ama futbol isimlerle değil, sahadaki mücadeleyle oynanır. Bu oyun Beşiktaş’ın oyunu değil. Daha sağlam duran, rakibi oynatmayan, iyi hücum eden bir Beşiktaş olmalı. Biz oynarken de, hocalığımızda da Beşiktaş hep böyleydi. Bu şekilde olmaz, bunu değiştireceğiz.”

Transfer mesajı

Yalçın, takıma takviye gerektiğini de açıkça dile getirdi:

“Bir iki tane kenar oyuncusu, belki de bir merkez oyuncusu lazım. Hedef koymak için erken ama görünen tabloda işimiz kolay değil. Futbol böyle oynanmıyor. Büyük takımların maçları çok daha farklı oynanır. Biz maalesef bunun altındayız.”

Siyah-beyazlılarda kritik süreç

Beşiktaş, ligde üst üste yaşadığı puan kayıplarının ardından yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde yeniden toparlanmayı hedefliyor. Yönetim ise transfer dönemi kapanmadan takıma yeni isimler kazandırmak için girişimlerini sürdürüyor.