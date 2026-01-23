Son Mühür- İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kartal, İstanbul PERDER üyesi marketlerde kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının ramazan ayı sonuna kadar sabitlendiğini açıkladı. PERDER ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Et ve Süt Kurumu (ESK) arasında yapılan protokol kapsamında uygulamanın İstanbul’un tüm ilçelerinde geçerli olacağı bildirildi.

Kırmızı ette sabit fiyat uygulaması

Rahmi Kartal, ramazan süresince tüketicilerin uygun fiyatlarla ete ulaşabilmesi amacıyla fiyat sabitlemesine gidildiğini belirtti. Buna göre, üye zincir marketlerde kilogramı 485 TL’den ekonomik dana kıyma, 510 TL’den ise ekonomik dana kuşbaşı satışa sunulacak.

Tereyağında da fiyat değişmeyecek

Kartal, yalnızca et ürünlerinde değil, tereyağında da fiyatların sabitlendiğini vurguladı. Açıklamaya göre tereyağı, ramazan ayı sonuna kadar kilogramı 384 TL’den tüketicilere ulaştırılmaya devam edecek.

“Amaç enflasyona karşı tüketiciyi korumak”

Yerel marketlerin farklı ürün gruplarında indirim ve fiyat sabitleme çalışmaları yürüttüğünü ifade eden Kartal, bu uygulamalarla tüketicinin alım gücünü korumayı hedeflediklerini dile getirdi. Kartal, Mart 2023’ten bu yana ESK ile sürdürülen protokol sayesinde İstanbul’daki hanelere uygun fiyatlı et tedarik edildiğini de hatırlattı.

Ramazan Ayında fırsatçılığa izin yok

PERDER Başkanı Kartal, ramazan ayında fırsatçılığa karşı duracaklarını belirterek, yıl boyunca yapılan kampanyaların bu dönemde de süreceğini kaydetti. Kartal, “Ramazan ayının bereketini sofralara taşımayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kampanya kapsamındaki fiyatlar

Ramazan ayı sonuna kadar geçerli olacak sabit fiyatlar şu şekilde açıklandı:

Dana kıyma: 485 TL

Dana kuşbaşı: 510 TL

Tereyağı: 384 TL

30 zincir markette satış

Et ve Süt Kurumu aracılığıyla temin edilen ürünler; Altun, Gökkuşağı, Show, Örnek, Birmar, Biçen, Happy Center, Kim, Onur Market, Snowy, Onur Hipermarket, Irmaklar, Sarıyer, Aypa, Birlik Gross, Rota, Karabağ, Deniz, Kılıç, Grup Gökkuşağı, Koçak, Çapan, Badem Grup, Nar, Mopaş, Hakmar, Ecemar, Gümüşekomar, Irmaklar Gross ve Show Gross olmak üzere toplam 30 zincir marketin şubelerinde tüketiciyle buluşturulacak.