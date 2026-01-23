Son Mühür- Altın piyasalarında yükseliş ivmesi hız kesmeden devam ediyor. Küresel ve yerel piyasalarda peş peşe rekorlar kırılırken, gram altın hem spot hem de fiziki piyasalarda tarihi seviyelere ulaştı.

Gram altında yeni rekorlar

Spot piyasada gram altın, 23 Ocak 2026 itibarıyla 6.919 TL seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek değerini gördü. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise gram altın satış fiyatı sabah saatlerinde 7.070 TL’den işlem gördü. Böylece fiziki piyasada gram altın ilk kez 7 bin TL sınırını aşmış oldu. Aynı saatlerde çeyrek altın satış fiyatı 11.529 TL olarak kaydedildi.

Ons altın 5 bin dolara dayandı

Küresel piyasalarda ons altın fiyatı da yükselişini sürdürdü. Dünkü işlemlerde yüzde 2,17 değer kazanarak 4.936 dolardan kapanan ons altın, yeni günde 4.967 doları test ederek rekor tazeledi. Bu seviyelerle birlikte ons fiyatı 5 bin dolar eşiğine yaklaştı.

47 yılın en güçlü yıllık performansı

Altın, 1979’dan bu yana en güçlü yıllık performansını sergiliyor. Yılın ilk aylarında da yükselişini koruyan değerli metal, bu dönemde yaklaşık yüzde 15 oranında değer kazandı. Zayıflayan dolar, jeopolitik gelişmeler ve ABD Merkez Bankası’na (Fed) yönelik eleştiriler, fiyatlardaki yukarı yönlü hareketi destekleyen başlıca faktörler arasında yer aldı.

Diğer değerli metallerde son durum

Altındaki yükseliş diğer değerli metallere de yansıdı. Spot gümüş yüzde 0,9 artışla ons başına 97,01 dolara yükselirken, gün içinde 97,44 dolar ile rekor seviyeyi gördü. Spot platin yüzde 1,4 primle 2.665,85 dolara çıktı ve seans içinde 2.684,43 dolar ile tüm zamanların zirvesine ulaştı. Paladyum ise yüzde 0,1’lik düşüşle 1.917,50 dolardan işlem gördü.

Jeopolitik gelişmeler ve ABD verileri etkili

Avrupa Birliği liderleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland konusunda geri adım atmasının ardından Brüksel’de düzenlenen acil zirvede kısmi bir rahatlama yaşadı. Ancak benzer bir durumun tekrarlanması halinde karşılık verileceği mesajı verildi. Trump, NATO çerçevesinde ABD’nin Grönland’a “kalıcı ve tam erişim” sağladığını savunurken, Danimarka adanın egemenliğinin tartışma konusu olmadığını vurguladı.

ABD tarafında ise tüketici harcamalarının ekim ve kasım aylarında güçlü seyrini koruduğu, ekonominin üst üste üçüncü çeyrekte de sağlam bir büyüme patikasında ilerleyebileceği değerlendiriliyor. İstihdam piyasasında “düşük işe alım, düşük işten çıkarma” görünümünün devam ettiği belirtilirken, dolar endeksinin iki haftanın en düşük seviyelerine gerilemesi dolar bazlı metalleri küresel yatırımcılar için daha cazip hale getirdi.