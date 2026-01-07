Son Mühür/ Osman Günden - Türkiye genelinde meslek odalarında seçim süreci sürerken, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası da yeni dönem yönetimini belirlemek üzere genel kurula gidiyor. Olağan genel kurul, 11 Ocak 2026 Pazar günü saat 10.00’da Gaziemir Fuar Alanı D Hol’de yapılacak.

Genel kurulda toplam 2 bin 749 üye oy kullanacak. Oy verme işlemi saat 17.00’de sona erecek. Sonuçların ise saat 19.00 sıralarında netleşmesi bekleniyor. Seçilecek yönetim, dört yıl boyunca görev yapacak.

“Genel kurullar esnafın bayramıdır”

Genel kurul öncesinde yazılı açıklama yapan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, sürecin huzur ve olgunluk içinde tamamlanmasını temenni ettiklerini belirtti.

Özkan, genel kurulların yalnızca bir seçim değil, aynı zamanda esnaf camiasının buluşma ve kaynaşma günü olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Genel kurullar odalarımızın düğünü ve bayramıdır. Önemli olan, iradenin sandığa kavgasız, gürültüsüz ve saygı çerçevesinde yansımasıdır. Türkiye’ye örnek olacak bir genel kurul hedefliyoruz.”

Üyelere sandık çağrısı

Başkan Özkan, tüm üyelere genel kurula katılım çağrısında bulundu. Yüksek katılımın oda açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Özkan, “Sağlık sorunu ya da olağanüstü bir durum olmadığı sürece tüm üyelerimizin genel kurula katılmasını özellikle rica ediyorum. Geniş katılımla yapılacak bir genel kurul, odamızın gücünü ve birlikteliğini gösterecektir” dedi.

15 sandık kurulacak

Seçim güvenliği ve düzenine ilişkin hazırlıkların tamamlandığını belirten Özkan, oy verme işleminin sağlıklı yürütülmesi için İlçe Seçim Kurulu ile koordinasyon sağlandığını ifade etti.

Genel kurul alanına toplam 15 sandık kurulacağı bildirildi. Bu sandıkların dördü kadın üyelere, biri ise engelli ve ileri yaştaki üyelere ayrılacak. Uygulama ile oy kullanımının daha hızlı ve rahat yapılması amaçlandı.

“Kazanan İzmir şoför esnafı olsun”

Başkan Özkan, genel kurulun sonucundan bağımsız olarak en büyük beklentilerinin birlik ve dayanışmanın güçlenmesi olduğunu vurguladı. Özkan, “Bu sürecin kazananı kişiler değil, İzmir şoför esnafı olmalıdır. Hizmet odaklı, seviyeli ve nezaket çerçevesinde bir genel kurul diliyorum” ifadelerini kullandı.