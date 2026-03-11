İzmir’in Bayraklı ilçesinde, yaşamının 11 yılını paylaştığı ve hayatının dönüm noktalarında başrol oynayan can dostu "Popcorn"u bir trafik magandasına kurban veren Ali Efe Sökmen, hukuk tarihine geçecek bir mücadelenin fitilini ateşledi. Bir ticari taksinin çarpması sonucu hayatını kaybeden maltese terrier cinsi köpeğinin ardından, sürücü M.T.’nin en ağır cezayı alması için yargı yoluna giden Sökmen, bu davanın sadece kendi köpeği için değil, tüm sessiz canların hakları için bir emsal teşkil etmesini hedefliyor. 4 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava, hayvan hakları savunucuları tarafından da yakından takip ediliyor.

Bir köpekten çok daha fazlası: Tanışma vesilesi ve nikah şahidi

Ali Efe Sökmen ile Popcorn arasındaki bağ, sıradan bir sahiplik ilişkisinin çok ötesindeydi. 11 yıl önce barınağa gitmek üzereyken Sökmen tarafından kurtarılan Popcorn, zamanla ailenin ayrılmaz bir ferdi haline geldi. Doğum günlerinin aynı olmasıyla aralarındaki bağın kader birliğine dönüştüğünü fark eden Sökmen, açtığı işletmesine bile onun adını verdi. Popcorn’un hayatlarındaki en kritik rolü ise Sökmen çiftinin tanışmasına vesile olmasıydı. Eşi Beste ile Popcorn sayesinde yolları kesişen Sökmen, hayat arkadaşıyla evlenirken can dostunu da unutmadı; düğün törenlerinde hem eşine hem de Popcorn’a özel gelinlik diktirerek hafızalardan silinmeyecek bir kareye imza attı.

Trajik kaza ve dinmeyen acı: "O benim canımdı"

23 Aralık 2025 tarihinde Mansuroğlu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, M.T. yönetimindeki ticari taksi, yol kenarındaki Popcorn’a çarparak ölümüne neden oldu. Köpeğinin gözlerinin önünde can vermesiyle büyük bir travma yaşayan Ali Efe Sökmen, yaşadığı derin acıyı dindirmek ve anısını yaşatmak için Popcorn’un fotoğrafını koluna dövme yaptırırken, tasmasını ise bir an olsun bileğinden çıkarmıyor. Sökmen, taksinin çarpma anından sonra durmamasının ve yardım etme çabasına girmemesinin acısını katladığını belirterek, adaletin tecelli etmesinden başka bir beklentisinin olmadığını vurguluyor.

Yargı süreci başladı: 4 yıla kadar hapis istemi

Olayın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İzmir 19. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, taksi şoförü M.T. hakkında "bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Veteriner raporları, köpeğin şiddetli travma sonucu kafatası kırıkları ve akciğer kanaması nedeniyle öldüğünü belgelerken; kamera kayıtları, sürücünün köpeği fark edebilecek mesafede ve açıda olduğunu kanıtlar nitelikte değerlendirildi.

Avukat Serhat Sökmen: "Bu dava sessiz canların sesi olacak"

Ali Efe Sökmen’in ağabeyi ve aynı zamanda avukatı olan Serhat Sökmen, davanın hukuki niteliği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sürücünün olası kastla hareket ettiğini savunan Avukat Sökmen, çarpma anından sonra durulmuş olması halinde Popcorn’un hayatta kalma ihtimalinin bulunduğuna dikkat çekti. Bu davanın sokak aralarında hayatını kaybeden binlerce sahipsiz veya sahipli hayvan için bir milat olacağını belirten Sökmen, vicdan sahibi tüm vatandaşları bu haklı mücadeleye destek vermeye ve adaletin sesini yükseltmeye davet etti.

Güvenlik kameraları O anları saniye saniye kaydetti

Davanın en güçlü delilleri arasında yer alan iş yeri güvenlik kamerası görüntüleri, olayın vahametini gözler önüne seriyor. Kayıtlarda, Popcorn’un bir süre kaldırımda dolaştıktan sonra yola indiği ve hızla gelen ticari taksinin doğrudan çarpıp yoluna devam ettiği net bir şekilde görülüyor. Çevredeki vatandaşların ve sahibi Ali Efe Sökmen’in büyük bir panikle olay yerine koştuğu anlar, yaşanan trajedinin boyutunu ve kaza sonrası yaşanan çaresizliği kanıtlıyor. Bu görüntüler ışığında mahkemenin vereceği karar, Türkiye'deki hayvan hakları uygulamaları açısından büyük bir önem arz ediyor.