Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mart Ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu bugün gerçekleşecek. Toplantı öncesi yayınlanan gündem maddelerine göre, kent genelinde faaliyet gösteren taksilere yönelik yeni ücret tarifesi de gündeme gelecek. İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin önergesi doğrultusunda hazırlanan düzenleme, meclis üyelerinin değerlendirmesine sunulacak.

Önerge ekinde yer alan yazılara göre, İzmir Metropol Alanı’nda hizmet veren “T” plaka taksiler ile İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil edilen ilçelerde faaliyet gösteren taksiler ve VIP taksiler için yeni ücret tarifesi talep edildi.

Düzenleme kapsamında ayrıca Çeşme, Selçuk, Karaburun, Bayındır, Tire, Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde faaliyet gösteren taksiler ile Çeşme’de hizmet veren lüks taksiler için de ayrı ücret tarifelerinin belirlenmesi planlanıyor.

1 Nisan 2026 tarihinden itibaren uygulanması talep edilen yeni taksi ücret tarifeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde görüşülerek karara bağlanacak. Meclis üyelerinin yapacağı değerlendirmelerin ardından söz konusu tarifelerin yürürlüğe girip girmeyeceği netlik kazanacak.

İlgili madde şu şekilde;

" izmir Esnaf ve Sanatkarlar Odalan Birliginin onerge ekinde yer alan yazilannda; 5362 sayih Yasanın 62. maddesi uyarınca Izmir Metropol Alan'nda hizmet veren "T" Plaka taksiler ile 5216 sayili Yasa kapsamında Izmir Buyuksehir Belediyesi sınırlanna dahil edilen ilcelerde faaliyet gosteren taksiler ve VIP taksiler icin, Cesme ilcesinde faaliyet gosteren taksiler, Selcuk ilcesinde faaliyet gosteren taksiler icin, Karaburun ilcesinde faaliyet gosteren taksiler icin, Baymdir ilcesinde faaliyet gosteren taksiler icin, Tire ilcesinde faaliyet gosteren taksiler icin, Odemis ilcesinde faaliyet gosteren taksiler icin, Kiraz ilcesinde faaliyet gosteren taksiler icin 1 Nisan 2026 tarihi itibariyle uygulanmasi talep edilen ucret tarifelerinin gorusulmesi. (Ula$1111 Dai.B$k.E.2917787)"