Son Mühür- Medicana Health Group tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen “Başarının K-Adın Hali” etkinliği, İzmir’de yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Medicana International İzmir Hastanesi’nde düzenlenen programda, Türkiye’de kadın olarak gazetecilik yapmanın zorlukları, meslekte dayanışma ve kadınların başarı hikâyeleri ele alındı. Etkinliğin moderatörlüğünü Simay Taşer üstlendi.

Hastanenin 15. kat konferans salonunda gerçekleştirilen programda, kadın gazeteciler meslek deneyimlerini paylaşırken, kadınların medya sektöründeki yeri ve karşılaştıkları sorunlar üzerine değerlendirmelerde bulundu. Etkinlikte ayrıca düzenlenen marteniçka atölyesiyle kadın dayanışması sembolik bir etkinlikle pekiştirildi.

Katılımcılar, kadınların meslek hayatındaki görünürlüğünün artırılmasının önemine dikkat çekerken, bu tür etkinliklerin farkındalık yaratma açısından değerli olduğunu ifade etti. Program, katılımcıların sohbeti ve hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.