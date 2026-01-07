Son Mühür/Merve Turan- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Türkiye genelinde 19 ilin valisi değişti. Kararname kapsamında Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun merkeze alınarak Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirilirken, Denizli Valiliği görevine Adana Valisi Yavuz Selim Köşger atandı.

Köşger’in bu atamasıyla birlikte tecrübeli vali yeniden Ege Bölgesi’ne dönmüş oldu.

Denizli Valiliği’nde görev değişimi

Valiler Kararnamesi ile Denizli’de önemli bir görev değişimi yaşandı. Yaklaşık bir süredir Denizli Valiliği görevini yürüten Ömer Faruk Coşkun, merkeze alınarak Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirildi. Yerine ise Adana Valisi Yavuz Selim Köşger getirildi. Bu değişiklikle birlikte Denizli’de yeni bir dönem başlamış oldu.

Köşger yeniden Ege’ye döndü

Yavuz Selim Köşger, daha önce Ege Bölgesi’nin önemli şehirlerinden Aydın ve İzmir’de valilik görevlerinde bulunmuştu. Köşger, son olarak Adana Valisi olarak görev yapıyordu.

Denizli Valiliği’ne atanmasıyla birlikte Köşger, yeniden Ege Bölgesi’ne dönerek bölgeyle olan bağını bir kez daha güçlendirmiş oldu.

İzmir’de 3 yılı aşkın süre görev yaptı

Köşger, İzmir Valiliği görevini 20 Haziran 2020 – 15 Ağustos 2023 tarihleri arasında yürüttü. Bu süreçte İzmir’de pandemi dönemi başta olmak üzere birçok kritik süreçte görev alan Köşger, kentte yürüttüğü projeler ve kriz yönetimiyle kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden biri haline gelmişti.

İzmir’in ardından Adana Valiliği görevine atanan Köşger, şimdi ise Denizli’de yeni görevine başlayacak.