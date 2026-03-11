Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mart Ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu bugün gerçekleşecek. Toplantı öncesi yayınlanan gündem maddelerine göre, kentte toplu ulaşımı ilgilendiren yeni ücret tarifeleri meclis üyelerinin değerlendirmesine sunulacak.

Feribot tarifesi gündemde

Gündemin öne çıkan maddelerinden biri, 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla Bostanlı–Üçkuyular hattında hizmet veren feribotlarda uygulanması planlanan yeni ücret tarifesi olacak. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan öneri tarifesi meclis üyelerinin görüşüne sunulacak ve komisyonlara sevk edilecek.

İZBAN için yeni ücret önerisi

Toplantıda ayrıca 1 Nisan 2026’dan itibaren İZBAN’da uygulanması planlanan öneri ücret tarifesi de ele alınacak. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından meclise iletilen düzenleme, üyelerin değerlendirmesinin ardından karara bağlanacak.

Diğer toplu ulaşım araçları da görüşülecek

Gündemde yer alan bir diğer madde ise İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde hizmet veren toplu ulaşım araçlarında (İZBAN hariç) uygulanması planlanan yeni ücret tarifesi olacak. 1 Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanan tarifeye ilişkin öneri, meclis toplantısında görüşülerek oylanacak. Toplantıda yapılacak değerlendirmelerin ardından söz konusu tarifelerle ilgili nihai kararın meclis tarafından verilmesi bekleniyor.

İlgili gündem maddeleri şu şekilde;

“1 Nisan 2026 tarihi itibariyle Bostanlı-Üçkuyular hattında hizmet vermekte olan Feribotlarımızda uygulanması planlanan öneri ücret tarifesinin görüşülmesi. (Ulaşım Dai.Bşk.E.2917884)|

5. 1 Nisan 2026 tarihi itibariyle İZBAN'da uygulanması planlanan öneri ücret tarifesinin görüşülmesi.

(Ulaşım Dai.Bşk.E.2917852)

6. 1 Nisan 2026 tarihi itibariyle İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde hizmet veren Toplu

Ulaşım Araçlarında (İZBAN Hariç) uygulanması planlanan öneri ücret tarifesinin görüşülmesi. (Ulaşım

Dai.Bşk.E.2917829”