Son Mühür/ Merve Turan- İzmir’in en yoğun nüfuslu ilçelerinden biri olan Buca için beklenen dev sağlık yatırımı resmiyet kazandı. AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır tarafından kamuoyuna duyurulan Şehir Hastanesi projesi, ilçenin sağlık vizyonunu kökten değiştirecek tarihi bir adım olarak nitelendiriliyor. Uzun yıllardır bölge halkının özlemini çektiği bu kapsamlı yatırımın, hem Buca’nın hem de İzmir’in genel sağlık altyapısına yeni bir soluk getirmesi hedefleniyor.

Buca’nın geleceğine dev sağlık imzası

Projenin müjdesini verirken Buca’nın potansiyeline ve ihtiyaçlarına vurgu yapan AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır, Şehir Hastanesi’nin sadece bir tedavi merkezi değil, ilçenin geleceğini şekillendiren stratejik bir değer olduğunu belirtti. Sağır, hemşehrilerinin modern, hızlı ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişimi noktasında bu projenin bir dönüm noktası teşkil edeceğini ifade etti. İlçenin uzun süredir planlanan ve büyük bir heyecanla takip edilen bu kazanıma kavuşmasının, yerel yönetim ve siyasi iradenin ortak bir başarısı olduğunun altını çizdi.

Sağlık yatırımlarında "Eser siyaseti" vurgusu

Türkiye’nin sağlık alanında gerçekleştirdiği küresel atılımların Buca ölçeğindeki yansıması olarak görülen bu dev yatırım için teşekkür mesajları da paylaşıldı. Başkan Sağır, ülkemizi sağlıkta dünya standartlarının üzerine taşıyan vizyonun mimarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a minnetlerini sundu. Ayrıca projenin her aşamasında emeği geçen Sağlık Bakanı’na, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’a, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’ya ve İzmir milletvekillerine Bucalı vatandaşlar adına şükranlarını iletti.

İzmir’in güney aksında sağlık yükü hafifliyor

Kurulacak olan Şehir Hastanesi, sadece Buca sınırları içerisinde kalmayıp İzmir’in güney aksında yer alan komşu ilçelerin de sağlık ihtiyacını karşılayacak bölgesel bir üs görevi görecek. Başkan Cihangir Sağır, kompleksin devreye girmesiyle birlikte mevcut hastanelerin üzerindeki yoğun baskının azalacağını ve bölgedeki sağlık yükünün dengeleneceğini ifade etti. Projenin tamamlanmasıyla Buca’nın, Ege Bölgesi’nin en donanımlı ve modern sağlık merkezlerinden biri haline gelmesi, vatandaşların kaliteli hizmete çok daha kolay ulaşması bekleniyor.

Buca için kesintisiz hizmet hedefi

Siyaset anlayışlarını tamamen eser ve hizmet üretmek üzerine kurguladıklarını hatırlatan Sağır, Buca’nın hak ettiği her türlü yatırımı alması için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi. İlçenin kalkınması, modernleşmesi ve her anlamda daha yaşanabilir bir çehreye kavuşması adına atılan bu dev adımın, Buca ve İzmir geneline hayırlı olmasını temenni ederek konuşmasını sonlandırdı. Şehir Hastanesi projesinin hayata geçirilmesiyle birlikte, Buca’nın sosyal ve ekonomik dokusunda da olumlu yönde büyük değişimler yaşanacağı öngörülüyor.