Son Mühür - Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenen ve şehircilik alanında dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Smart Cities Fuarına katıldı. Fuar kapsamında akıllı şehir uygulamaları, teknolojik yenilikler ve sürdürülebilir kent modelleri incelendi. Başkan Demir, “Smart Torbalı” projesi doğrultusunda çeşitli temaslarda bulundu ve uluslararası şehir temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Torbalı’nın geleceğine yönelik inovatif vizyon

Dünya kentlerinin sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve akıllı altyapı uygulamalarını yakından inceleyen Başkan Demir, fuardan önemli kent modeli örnekleri ve proje fikirleri edindiğini belirtti. Torbalı Belediyesi’nin, geleceğe dönük akıllı kent uygulamaları için uluslararası deneyim ve iş birliklerini değerlendirdiği ifade edildi.

Başkan Demir: “Akıllı ve modern bir Torbalı hedefliyoruz”

Başkan Övünç Demir, fuar ile ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “‘Smart Torbalı’ vizyonumuz kapsamında kentimizin geleceğine katkı sağlayacak teknoloji ve uygulamaları araştırıyoruz. Torbalı’nın hak ettiği çağdaş, yenilikçi ve akıllı şehir adımlarını atmak için dünyanın her noktasındaki bilgi ve bilim kaynaklarını takip ediyoruz. Ekibimizle birlikte bu yönde kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz.” Fuarın ana temalarının dijital belediyecilik, çevre dostu enerji çözümleri, ulaşımda akıllı sistemler ve sürdürülebilir yaşam olduğu belirtildi. Torbalı Belediyesi’nin bu alanlarda uluslararası iş birliklerine açık olduğu vurgulandı.