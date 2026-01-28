Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Ticaret Odası Ocak ayı olağan meclisinde, Avrupa Birliği’nin geçtiğimiz günlerde Hindistan ve Güney Amerika ülkeleri ile imzaladığı ticaret antlaşmalarını değerlendirerek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu.

Jak Eskinazi: Türkiye ne yazık ki bu masada yer almıyor

Avrupa Birliği’nin tarihinin en büyük ticaret antlaşmalarından birinin imzaladığını belirten ve Türkiye’nin söz konusu masada yer almadığını vurgulayan Jak Eskinazi, “Avrupa Birliği, Hindistan ve Güney Amerika ile önemli ticaret anlaşmalarının altına imzasını attı.

AB, tarihinin en büyük ticaret anlaşmalarından birini yaptı. Türkiye açısından asıl sorun burada başlıyor. Türkiye ne yazık ki bu masada yer almıyor, bu yükümlülükleri üstleniyoruz ancak avantajlardan yararlanamıyoruz. Bu sorun artık teknik bir sorun değil, yapısal bir problem haline gelmiştir.” diye konuştu.

“Biz bu riski görüyoruz ve uyarıyoruz”

Son olarak, Türkiye’nin kalite standartlarıyla Avrupa’nın en büyük ortaklarından biri olduğunu kaydeden Eskinazi, Türkiye’ye Avrupa tarafından haksızlık yapıldığının altını çizerek konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Biz rekabetten kaçınmıyoruz sadece adil rekabet istiyoruz. Türkiye kalite standartlarıyla Avrupa’nın en önemli ortağıdır. Bugünün dünyasında bu yapı Türkiye’yi maalesef korumamaktadır. Bu nedenle gümrük birliğinin yenilenmesi artık bir tercih değil, zorunluluktur. Türkiye, AB’nin sanayi dayanıklılığının temel taşıdır. Ancak bu rol kapalı masa düzeyinde sürdürülemez. Bugüne kadar göreve gelen ne yazık ki hiç sonuç alınamadı. Biz bu riski görüyoruz ve uyarıyoruz.”