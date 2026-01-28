Son Mühür / Erkan Doğan - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin İzmir Ayakkabıcılar Odası seçimlerine müdahale ettiğine yönelik iddialar gündemden düşmezken, Son Mühür’ü ziyaret eden CHP’li Güç, “Bu konuyu Ömer Eşki’ye sorun. CHP olarak taraf olma durumumuz yok” dedi.

“AK Partili milletvekillerinin esnaf odası başkanlarından çıkmadığına dair dedikodular geliyor”

İzmir’de belediye başkanlarının esnaf odaları seçimlerine müdahale ettiği iddiaları hakkında konuşan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, sonmuhur.com İmtiyaz Sahibi Hakan Kandemir’in sorularını yanıtladı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin Yalçın Ata’nın seçimi kaybetmesi için kamunun gücünü kullandığına’ yönelik iddialar hakkında konuşan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, “Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı bu konuyu ile konuştum. ‘Seçime hiç karışmadım’ dedi. Esnaf odası yönetimi ile sadece fotoğraf çekildiğini söyledi. Yalçın Ata konusunu Ömer Eşki’ye sorun” dedi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin düzenlediği iddia edilen, belediyenin ruhsat müdürlerinin ve Ayakkabıcılar Odası üyesi esnafın katıldığı yemek ile ilgili videoyu da izlediğini ifade eden Güç, “Biz İl yönetimi ve CHP olarak taraf olma durumumuz yok ama AK Parti milletvekillerin seçim sürecinde ilgili başkanların ofislerinden çıkmadığı hakkında bizlere de haber geliyor. AK Partili Milletvekillerinin ilgili başkanların odalarından çıkmadığı dair dedikodular geldi bize. Keşke herkes tarafsız olsa. Bu sürecin negatif olması bizim açımızdan da kötü oldu” diye konuştu.