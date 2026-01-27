Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz’de Trabzon’un Ortahisar ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı, kıyı şeridindeki yerleşim yerlerinde hissedilirken kısa süreli paniğe neden oldu.

Sarsıntının merkez üssü ve detayları

AFAD verilerine göre sarsıntı, 27 Ocak 2026 tarihinde saat 23:15’te kaydedildi. Depremin merkez üssü Karadeniz olarak belirlenirken, sarsıntının Trabzon’un Ortahisar ilçesine yaklaşık 28.66 kilometre mesafede gerçekleştiği saptandı. İlk belirlemelere göre deprem, yerin 14.61 kilometre derinliğinde oluştu.

Bölge halkı sarsıntıyla sokağa çıktı

Deniz tabanında meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem, Trabzon başta olmak üzere çevre ilçe ve sahil şeridindeki yerleşim birimlerinde net bir şekilde hissedildi. Özellikle yüksek katlı binalarda oturan vatandaşlar sarsıntı sonrası kısa süreli endişe yaşarken, yerel kaynaklardan alınan ilk bilgilere göre herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

Uzmanlardan derinlik ve lokasyon analizi

Depremin 14.61 kilometrelik derinliği, sarsıntının yüzeyde daha geniş bir alanda ancak orta şiddette hissedilmesine neden oldu. Uzmanlar, Karadeniz hattındaki bu tür hareketliliklerin deniz altındaki fay segmentleri açısından takip edilmesi gerektiğini belirtiyor. AFAD ve ilgili birimler, bölgedeki sismik aktiviteyi anlık olarak izlemeye devam ediyor.