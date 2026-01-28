Son Mühür- AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata’yı ziyaret ederek esnaf camiasına birlik mesajı verdi. Saygılı, esnafın şehrin omurgası olduğunu belirterek, seçim süreçlerinin demokratik olgunlukla devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İzmir’in ticari hayatına yön veren kurumlar arasındaki diyalog köprüleri güçlenmeye devam ediyor. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Ayakkabıcılar ve Çantacılar Odası Başkanlığına yeniden seçilerek güven tazeleyen Yalçın Ata’ya tebrik ziyaretinde bulundu. İESOB merkezinde gerçekleşen görüşmede, İzmir genelindeki 128 odayı kapsayan ve Mart ayı sonuna kadar sürecek olan seçim maratonu ele alınırken; esnafın kentin sosyal ve ekonomik dokusundaki kritik rolü üzerinde duruldu.

"Esnaf şehrin kültürel hafızası ve ekonomik dinamosudur"

Ziyaret sırasında esnaf ve sanatkârların toplumsal yapıdaki vazgeçilmez yerini hatırlatan Başkan Bilal Saygılı, üretimin ve hizmet sektörünün sürekliliğinin bu kesime bağlı olduğunu ifade etti. Esnaf odalarının sadece birer mesleki temsil noktası olmadığını, aynı zamanda şehrin kültürel mirasını ve yardımlaşma geleneğini ayakta tutan kaleler olduğunu belirten Saygılı, Yalçın Ata’nın bugüne kadar sergilediği yönetim anlayışını takdirle karşıladıklarını söyledi. Kurumlar arası eş güdümün ve istişare odaklı çalışma prensibinin İzmir ekonomisine doğrudan katkı sağladığını dile getiren Saygılı, esnafın sorunlarına çözüm odaklı yaklaşan her adımın şehrin geleceği için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Seçim sürecinde demokratik olgunluk ve ortak akıl mesajı

İzmir genelinde devam eden oda seçimlerine de değinen İl Başkanı Saygılı, sandıktan çıkan her sonucun baş tacı olduğunu kaydetti. Seçimlerin şeffaf, adil ve demokratik bir zeminde ilerlemesinin İzmir’in siyasi ve sosyal olgunluğunu gösterdiğini belirten Saygılı, AK Parti teşkilatı olarak süreci yakından ve saygıyla izlediklerini ifade etti. Göreve talip olan tüm adayların temel motivasyonunun İzmir’e değer katmak olması gerektiğini hatırlatan Saygılı, sandık sonuçları ne olursa olsun esnafın iradesine duydukları sarsılmaz saygının altını çizdi.

İzmir’in geleceği için iş birliği ve dayanışma vurgusu

Haberin detaylarında öne çıkan bir diğer önemli nokta ise "birlikte yönetim" vurgusu oldu. Başkan Saygılı, göreve gelen her yönetimle İzmir’in kalkınma hedefleri doğrultusunda omuz omuza çalışmaya hazır olduklarını belirtti. Şehrin geleceğinin sert rekabetlerle değil, aksine dayanışma ve ortak üretim kültürüyle inşa edilebileceğine dikkat çeken Saygılı, esnaf camiasındaki birleştirici dilin korunmasının önemine değindi. Seçim sürecinin tüm İzmir esnafı için hayırlara vesile olmasını temenni eden Saygılı, Yalçın Ata nezdinde tüm oda yöneticilerine başarı dileklerini ileterek ziyaretini sonlandırdı.

