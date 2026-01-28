Son Mühür - 27 Ocak akşamı saat 23.15’te Karadeniz açıklarında meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki deprem Trabzon’da da hissedildi. Trabzon Valiliği ise yapılan ilk incelemelerde herhangi bir olumsuz bildirim alınmadığını duyurdu.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Trabzon’da kaydedilen 3,8 büyüklüğündeki depremin ardından değerlendirmelerde bulundu. Bektaş açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"AFAD'a göre Karadeniz Sahil kesimi M6,6 büyüklüğünde bir depreme hazır olmalıdır. Ancak sahil kumsal alanlarda bu değer daha da büyüyebilir. Sahil heyelan sahaları,dolgu ve yerleşim alanları çekinceli alanlardır. Karadeniz sahiline paralel uzanan Karadeniz Fay Sisteminde, doğu-batı doğrultulu segment üzerinde gelişti.

Deprem 9,6 km derinlikte, sığ olduğundan sarsıntı ve fiziksel kırılma gürültüsü oldukça etkin oldu. Sonuc: Karadeniz bir deprem kaynağıdır. Depremler küçük ve orta büyüklüktedir. Tarihsel deprem büyüklüğü ve tekrarlanma aralıkları hakkında bilgimiz yoktur."

''Sarsıntı küçük olsa da verdiği mesaj hayati''

"Trabzon açıklarındaki deprem bize şunu söylüyor: Karadeniz Fayı canlı ve aktif. 'Güvenli şehir' yanılgısı bitti. Dolgu zeminler, yapı stoğu ve heyelanlı yerleşim alanları en büyük riskimiz. Sarsıntı küçük olsa da verdiği mesaj hayati.

Yomra-Kaşüstü, Beşirli, Akyazı ve Söğütlü; sahil- heyelan- dolgu kesimleri Trabzon'un en prestijli ama zemin açısından en "hareketli" bölgeleridir. Karadeniz Fayı'ndaki bir sarsıntı, bu bölgelerin zayıf zemin özellikleriyle birleştiğinde karadaki sarsıntıyı katlayabilir."