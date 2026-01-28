Dijital dünyanın en çok konuşulan figürlerinden biri olan Mika Raun, paylaştığı videolar ve geçirdiği değişim süreciyle geniş bir kitle tarafından takip ediliyor. Uzun süredir gizemli tuttuğu özel hayatını son dönemde daha şeffaf bir şekilde takipçileriyle paylaşması, arama motorlarında Raun hakkında yapılan sorguların artmasına yol açtı. Özellikle sevgilisiyle olan fotoğraflarının yayılması, hayranlarının ikilinin ilişkisine ve geçmişine dair pek çok soruyu beraberinde getirdi. Peki, Mika Raun evli mi, sevgilisi kim? Mika Raun'un sevgilisi Batu Can kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte merak edilenlerin yanıtları.

MİKA RAUN EVLİ Mİ?

Sosyal medya mecralarında milyonlarca kişi tarafından izlenen Mika Raun'un resmi bir evlilik yapıp yapmadığı konusu en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Ünlü ismin paylaşımlarında kullandığı ifadeler zaman zaman kafa karışıklığı yaratsa da güncel ve doğrulanmış verilere göre Mika Raun evli değildir. Raun, şu anki birlikteliğini evlilik akdi olmadan sürdürüyor ve bu konuda herhangi bir resmi nikah işlemi gerçekleştirdiğine dair bir beyanı bulunmuyor.

MİKA RAUN'UN SEVGİLİSİ KİM?

Özel yaşamını bir dönem sır gibi saklayan Mika Raun, hayatındaki kişinin kimliğini geçtiğimiz aylarda takipçilerine açıkladı. Kamuoyuna yansıyan görüntüler ve sosyal medya üzerinden paylaşılan kareler doğrultusunda Mika Raun'un sevgilisinin Batu Can olduğu biliniyor. İkili, dijital platformlarda sık sık birlikte kamera karşısına geçerek ilişkilerini şeffaf bir şekilde yaşıyor.

MİKA RAUN'UN SEVGİLİSİ BATU CAN KİMDİR?

Mika Raun ile olan birlikteliği sayesinde tanınan Batu Can, medya dünyasından uzak bir yaşam tercih etmesine rağmen fenomen ismin hayatına girmesiyle birlikte popüler bir isim haline geldi. Özel hayatını kameralardan uzak tutmayı yeğleyen Can, sakin tavırlarıyla dikkat çekiyor. Mika Raun ile uzun süredir devam eden istikrarlı bir ilişkisi bulunan Batu Can, sosyal medyada da kısıtlı ama etkili bir görünürlüğe sahip.

BATU CAN KAÇ YAŞINDA?

İnternet kullanıcılarının yaş farkı ya da uyumu gözlemlemek adına sıkça sorguladığı Batu Can, 6 Ocak 2001 tarihinde dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 25 yaşına giren Batu Can, genç yaşına rağmen oturmuş karakteri ve profesyonel hayatıyla tanınıyor. Doğum gününü kutladığı dönemlerde Mika Raun ile paylaştığı kareler, yaşına dair bilgilerin netleşmesini sağladı.

BATU CAN NERELİ?

Batu Can'ın kökenleri ve nerede doğduğu da hayranları tarafından merakla takip ediliyor. İstanbul doğumlu olan Can, köken olarak Karadeniz bölgesine dayanıyor. Ailesinin aslen Sinoplu olduğu bilinen Batu Can, çocukluk ve gençlik yıllarının büyük bölümünü İstanbul'da geçirdi. İstanbul'un dinamik yapısına rağmen daha sade ve minimalist bir hayat felsefesini benimsiyor.

BATU CAN NE İŞ YAPIYOR?

Kariyer basamaklarını teknoloji dünyasında tırmanan Batu Can, eğitimini ve becerilerini dijital odaklı bir alanda yoğunlaştırdı. Mesleki olarak yazılım geliştiricisi kimliğiyle tanınan Can, bilişim sektöründe faaliyet gösteren özel bir kuruluş bünyesinde çalışıyor. İş hayatında dijital üretim süreçlerini yöneten Batu Can, projelerini çoğunlukla uzaktan çalışma modeliyle yürütüyor.